Представители коренных народов снесли памятник конкистадору и основателю Боготы

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители коренных народов Колумбии, принимающие участие в массовых акциях протеста в столице страны, снесли памятник конкистадору и основателю Боготы Гонсало Хименесу де Кесаде. Об этом в пятницу сообщила радиостанция Эфэ-эмэ.



По ее данным, инцидент произошел в пятницу утром в центральной части Боготы. Представители племени мисак сбили статую с пьедестала. В настоящее время на месте находится полиция.



Хименес де Кесада основал Боготу в 1538 году.



С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.



