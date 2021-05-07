Представители коренных народов снесли памятник конкистадору и основателю Боготы
18:20 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, инцидент произошел в пятницу утром в центральной части Боготы. Представители племени мисак сбили статую с пьедестала. В настоящее время на месте находится полиция.
Хименес де Кесада основал Боготу в 1538 году.
С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.
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