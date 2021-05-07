На встречах в Вене Иран демонстрирует серьезный настрой, но их исход неясен - Байден
20:10 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На вопрос о том, серьезно ли настроены иранцы на многосторонних консультациях в австрийской столице, американский лидер ответил: "Да". "Но насколько серьезны и что они готовы предпринять - это другая история. Однако мы все еще ведем переговоры", - добавил Байден.
В Вене идут переговоры о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики.
Нынешний руководитель американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению, а единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Между тем США предлагают аннулировать только те рестрикции, которые идут вразрез с положениями ядерной сделки.
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