На встречах в Вене Иран демонстрирует серьезный настрой, но их исход неясен - Байден

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран демонстрирует серьезный настрой на идущих в столице Австрии переговорах по ядерной программе Тегерана, однако их исход пока остается неясным. Такую оценку встречам в Вене по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном дал в пятницу президент США Джо Байден.



На вопрос о том, серьезно ли настроены иранцы на многосторонних консультациях в австрийской столице, американский лидер ответил: "Да". "Но насколько серьезны и что они готовы предпринять - это другая история. Однако мы все еще ведем переговоры", - добавил Байден.



В Вене идут переговоры о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики.



Нынешний руководитель американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению, а единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Между тем США предлагают аннулировать только те рестрикции, которые идут вразрез с положениями ядерной сделки.



