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Роман "А зори здесь тихие" самое важное произведение о войне - опрос

09:50 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 90% россиян считают необходимым знакомиться с книгами о войне в рамках школьной программы, а самым важным произведением о Великой Отечественной большинство респондентов назвали роман "А зори здесь тихие" Бориса Васильева. Об этом свидетельствуют данные опроса книжного сервиса MyBook, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Специально ко Дню Победы MyBook провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какую книгу о Великой Отечественной войне они считают самой важной, сколько произведений подобной тематики они уже прочли и прослушали и считают ли, что такую литературу стоит изучать в школе. Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме", - рассказали в сервисе.

Более 66% респондентов считают самой важной книгой о Великой Отечественной войне роман "А зори здесь тихие" Бориса Васильева о девушках-зенитчицах, который был экранизирован в 1972 году. Второе место занимает произведение "Судьба человека" Михаила Шолохова, на третьем оказалась "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого.

Согласно данным сервиса, 93% опрошенных считают важным знакомиться с литературой о войне в школе. По их мнению, подобные произведения помогают в изучении истории своей страны (77%), дают возможность лучше понимать ценность жизни (62%), увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотические чувства (34%).

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