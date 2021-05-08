Роман "А зори здесь тихие" самое важное произведение о войне - опрос
09:50 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Специально ко Дню Победы MyBook провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какую книгу о Великой Отечественной войне они считают самой важной, сколько произведений подобной тематики они уже прочли и прослушали и считают ли, что такую литературу стоит изучать в школе. Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме", - рассказали в сервисе.
Более 66% респондентов считают самой важной книгой о Великой Отечественной войне роман "А зори здесь тихие" Бориса Васильева о девушках-зенитчицах, который был экранизирован в 1972 году. Второе место занимает произведение "Судьба человека" Михаила Шолохова, на третьем оказалась "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого.
Согласно данным сервиса, 93% опрошенных считают важным знакомиться с литературой о войне в школе. По их мнению, подобные произведения помогают в изучении истории своей страны (77%), дают возможность лучше понимать ценность жизни (62%), увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотические чувства (34%).
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