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Из-за сильных дождей в Китае более 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия

09:40 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия в провинции Хунань в Центральном Китае из-за мощных проливных дождей и угрозы возникновения крупных наводнений. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа.

По его сведениям, ливни обрушились на 18 городов и уездов региона, где служба спасения уже эвакуировала более 1,8 тыс. жителей. Как уточнила местная метеорологическая служба, уровень воды в некоторых реках поднялся на 1-6 метров.

Администрация провинции не рекомендует гражданам находиться около крупных водоемов и в низинах. Служба экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации регулярно патрулирует наиболее опасные участки. Одновременно ведется работа по предотвращению локальных ЧП и возможного ущерба от стихийного бедствия.

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