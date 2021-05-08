Из-за сильных дождей в Китае более 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия в провинции Хунань в Центральном Китае из-за мощных проливных дождей и угрозы возникновения крупных наводнений. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа.



По его сведениям, ливни обрушились на 18 городов и уездов региона, где служба спасения уже эвакуировала более 1,8 тыс. жителей. Как уточнила местная метеорологическая служба, уровень воды в некоторых реках поднялся на 1-6 метров.



Администрация провинции не рекомендует гражданам находиться около крупных водоемов и в низинах. Служба экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации регулярно патрулирует наиболее опасные участки. Одновременно ведется работа по предотвращению локальных ЧП и возможного ущерба от стихийного бедствия.



