Из-за сильных дождей в Китае более 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия
09:40 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, ливни обрушились на 18 городов и уездов региона, где служба спасения уже эвакуировала более 1,8 тыс. жителей. Как уточнила местная метеорологическая служба, уровень воды в некоторых реках поднялся на 1-6 метров.
Администрация провинции не рекомендует гражданам находиться около крупных водоемов и в низинах. Служба экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации регулярно патрулирует наиболее опасные участки. Одновременно ведется работа по предотвращению локальных ЧП и возможного ущерба от стихийного бедствия.
НОВОСТИ
- 10:40 08.05.2021
- В Москве задержаны четыре человека при попытке помешать репетиции парада ко Дню Победы
- 10:30 08.05.2021
- Меркель призвала беспрестанно хранить память о миллионах людей, погибших при нацистах
- 09:50 08.05.2021
- Роман "А зори здесь тихие" самое важное произведение о войне - опрос
- 20:10 07.05.2021
- На встречах в Вене Иран демонстрирует серьезный настрой, но их исход неясен - Байден
- 19:20 07.05.2021
- Бедным странам достается лишь 0,3% вакцин от коронавируса - ООН
- 19:10 07.05.2021
- В условиях внешнего давления Минск будет развивать военное сотрудничество с РФ - премьер
- 18:20 07.05.2021
- Представители коренных народов снесли памятник конкистадору и основателю Боготы
- 18:10 07.05.2021
- Причины пандемии нового коронавируса начали расследовать законодатели США - СМИ
- 17:20 07.05.2021
- Белорусский суд вынес приговор четверым администраторам телеграм-канала "Армия с народом
- 17:10 07.05.2021
- После нападения экс-президент Мальдив находится в критическом состоянии - агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать