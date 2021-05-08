В Москве задержаны четыре человека при попытке помешать репетиции парада ко Дню Победы
10:40 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Полиция задержала четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада", - сказал собеседник агентства.
Задержанными оказались трое молодых людей из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рождения из Владимира. Перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части.
По данным фактам начата доследственная проверка.
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