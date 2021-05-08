В Москве задержаны четыре человека при попытке помешать репетиции парада ко Дню Победы

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала в Москве четверых молодых людей при попытке выйти на проезжую часть во время репетиции парада ко Дню Победы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.



"Полиция задержала четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада", - сказал собеседник агентства.



Задержанными оказались трое молодых людей из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рождения из Владимира. Перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части.



По данным фактам начата доследственная проверка.



