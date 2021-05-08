0
0
31
НОВОСТИ

В Москве задержаны четыре человека при попытке помешать репетиции парада ко Дню Победы

10:40 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала в Москве четверых молодых людей при попытке выйти на проезжую часть во время репетиции парада ко Дню Победы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Полиция задержала четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада", - сказал собеседник агентства.

Задержанными оказались трое молодых людей из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рождения из Владимира. Перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части.

По данным фактам начата доследственная проверка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 08.05.2021
Меркель призвала беспрестанно хранить память о миллионах людей, погибших при нацистах
0
56
09:50 08.05.2021
Роман "А зори здесь тихие" самое важное произведение о войне - опрос
0
104
09:40 08.05.2021
Из-за сильных дождей в Китае более 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия
0
75
20:10 07.05.2021
На встречах в Вене Иран демонстрирует серьезный настрой, но их исход неясен - Байден
0
701
19:20 07.05.2021
Бедным странам достается лишь 0,3% вакцин от коронавируса - ООН
0
768
19:10 07.05.2021
В условиях внешнего давления Минск будет развивать военное сотрудничество с РФ - премьер
0
827
18:20 07.05.2021
Представители коренных народов снесли памятник конкистадору и основателю Боготы
0
779
18:10 07.05.2021
Причины пандемии нового коронавируса начали расследовать законодатели США - СМИ
0
759
17:20 07.05.2021
Белорусский суд вынес приговор четверым администраторам телеграм-канала "Армия с народом
0
772
17:10 07.05.2021
После нападения экс-президент Мальдив находится в критическом состоянии - агентство
0
786

Возврат к списку