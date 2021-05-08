В Восточном Иерусалиме около 200 палестинцев ранены в стычках с полицией
11:10 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, основные стычки происходили возле мечети Аль-Акса. Стражи порядка стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, уточняет агентство. Затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.
В настоящее время столкновения продолжаются в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах. По информации ВАФА, десятки палестинцев задержаны, более чем 20 потребовалась госпитализация. Помимо этого, подчеркивает агентство, израильские силовики активно препятствуют работе журналистов, освещающих события. В результате два корреспондента палестинских изданий получили серьезные травмы.
Согласно сообщению, размещенному в "Твиттере" на странице Палестинского общества Красного Полумесяца, его медицинские бригады из-за противодействия сотрудников израильских правоохранительных органов "не имеют возможности попасть в Иерусалим для оказания неотложной помощи раненым палестинцам".
В связи с событиями в Восточном Иерусалиме президент Махмуд Аббас поручил представителю Палестины при ООН Рияду Мансуру выступить с инициативой о созыве заседания Совета Безопасности.
Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими стали регулярно происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадана, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
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