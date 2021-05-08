Два дня подряд коэффициент распространения коронавируса в РФ держится ниже 1

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился с 0,9 до 0,94. Он держится ниже единицы четыре дня подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.



В последний раз показатель в стране не превышал 1 четыре дня подряд в середине апреля.



В девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент остается ниже единицы. Только в Санкт-Петербурге он вырос и составил ровно 1.



В Иркутской области и Красноярском крае показатель равен 0,97, в Москве - 0,96, в Подмосковье - 0,95, в Воронежской области - 0,94, в Ростовской - 0,93, в Свердловской - 0,91. В Нижегородской области коэффициент увеличился до 0,77, а в Самарской он, напротив, снизился до 0,65.



