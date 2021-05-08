Два дня подряд коэффициент распространения коронавируса в РФ держится ниже 1
11:20 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В последний раз показатель в стране не превышал 1 четыре дня подряд в середине апреля.
В девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент остается ниже единицы. Только в Санкт-Петербурге он вырос и составил ровно 1.
В Иркутской области и Красноярском крае показатель равен 0,97, в Москве - 0,96, в Подмосковье - 0,95, в Воронежской области - 0,94, в Ростовской - 0,93, в Свердловской - 0,91. В Нижегородской области коэффициент увеличился до 0,77, а в Самарской он, напротив, снизился до 0,65.
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