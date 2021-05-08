Для массовых мероприятий летом в Бельгии намерены ввести санитарные пропуска - СМИ

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Бельгии намерено к середине августа завершить разработку и внедрение так называемого коронапасса - цифрового пропуска, свидетельствующего о том, что человек не является носителем коронавируса, прошел вакцинацию или имеет иммунитет к COVID-19. Об этом в субботу сообщила газета "Дерньер эр".



"Пока процесс вакцинации продолжается, в цифровом пропуске нет необходимости. Однако в конце лета, а именно в середине августа, этот инструмент может быть крайне полезен", - приводит газета слова источника в бельгийском Координационном комитете по противодействию пандемии, в который входят руководители региональных и федеральной властей. Издание отмечает, что к концу лета каждый бельгиец уже получит приглашение на вакцинацию, после прохождения которой сможет получить "коронапасс".



По данным издания, сертификат позволит жителям королевства посещать массовые мероприятия, в том числе крупные музыкальные фестивали. Отмечается, что для похода в ресторан, театр или кинотеатр он требоваться не будет.



"Впервые "коронапасс" пройдет проверку на [фестивале] Tomorrowland (крупнейший в мире фестиваль электронной музыки - прим. ТАСС), который обычно проводится в конце лета. Также с этого периода планируется использование пропуска и на других мероприятиях. Это могло бы стать стимулом для молодых людей пройти вакцинацию", - отмечает источник.



