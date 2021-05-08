Для массовых мероприятий летом в Бельгии намерены ввести санитарные пропуска - СМИ
12:10 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Пока процесс вакцинации продолжается, в цифровом пропуске нет необходимости. Однако в конце лета, а именно в середине августа, этот инструмент может быть крайне полезен", - приводит газета слова источника в бельгийском Координационном комитете по противодействию пандемии, в который входят руководители региональных и федеральной властей. Издание отмечает, что к концу лета каждый бельгиец уже получит приглашение на вакцинацию, после прохождения которой сможет получить "коронапасс".
По данным издания, сертификат позволит жителям королевства посещать массовые мероприятия, в том числе крупные музыкальные фестивали. Отмечается, что для похода в ресторан, театр или кинотеатр он требоваться не будет.
"Впервые "коронапасс" пройдет проверку на [фестивале] Tomorrowland (крупнейший в мире фестиваль электронной музыки - прим. ТАСС), который обычно проводится в конце лета. Также с этого периода планируется использование пропуска и на других мероприятиях. Это могло бы стать стимулом для молодых людей пройти вакцинацию", - отмечает источник.
НОВОСТИ
- 12:20 08.05.2021
- Зеленский пояснил, что День памяти и примирения на Украине не замена Дню Победы
- 11:20 08.05.2021
- Два дня подряд коэффициент распространения коронавируса в РФ держится ниже 1
- 11:10 08.05.2021
- В Восточном Иерусалиме около 200 палестинцев ранены в стычках с полицией
- 10:40 08.05.2021
- В Москве задержаны четыре человека при попытке помешать репетиции парада ко Дню Победы
- 10:30 08.05.2021
- Меркель призвала беспрестанно хранить память о миллионах людей, погибших при нацистах
- 09:50 08.05.2021
- Роман "А зори здесь тихие" самое важное произведение о войне - опрос
- 09:40 08.05.2021
- Из-за сильных дождей в Китае более 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия
- 20:10 07.05.2021
- На встречах в Вене Иран демонстрирует серьезный настрой, но их исход неясен - Байден
- 19:20 07.05.2021
- Бедным странам достается лишь 0,3% вакцин от коронавируса - ООН
- 19:10 07.05.2021
- В условиях внешнего давления Минск будет развивать военное сотрудничество с РФ - премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать