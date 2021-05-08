Зеленский пояснил, что День памяти и примирения на Украине не замена Дню Победы
12:20 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Когда мы говорим "никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот день - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 Мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она общая, одна на всех в мире", - написал Зеленский в субботу на своей странице в "Фейсбуке". Президент подчеркнул, что никогда нельзя забывать, что "нацизм был абсолютным злом" и что "любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения". "Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя", - отметил Зеленский.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале: "[В День памяти и примирения] мы склоняем голову перед погибшими и выражаем уважение к тем, кто отдал жизнь за мир без войны". "Их героизм и жертвенность напоминают о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть", - заявил премьер.
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