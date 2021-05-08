По случаю религиозного праздника президент Туркмении помиловал более тысячи заключенных
13:40 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, а также по случаю священной [ночи] Гадыр гиджеси президент Туркменистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании осужденных лиц, освободив помилованных от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде обязанности проживания в определенной местности", - говорится в указе.
ТДХ сообщает, что своим указом президент Туркмении помиловал 1 035 человек, среди которых 982 гражданина Туркмении и 53 иностранных гражданина. "Президент Туркменистана отметил, что по традиции в канун Гадыр гиджеси проводится акция помилования осужденных, искренне раскаявшихся в содеянном и готовых начать новую жизнь", - приводит ТДХ отчет о совещании, состоявшемся под председательством главы государства. "Руководствуясь принципами гуманизма, мы проявляем милосердие к оступившимся людям и освобождаем их от дальнейшего отбывания наказания", - приводит агентство слова президента Туркмении.
НОВОСТИ
- 13:50 08.05.2021
- Память летчиков Московской авиагруппы особого назначения почтили в Шотландии
- 13:48 08.05.2021
- Саммит ЕС решил нанести удар по бедности
- 13:44 08.05.2021
- В поддержку отмены патентов на вакцины против COVID-12 выступил Папа Франциск
- 12:20 08.05.2021
- Зеленский пояснил, что День памяти и примирения на Украине не замена Дню Победы
- 12:10 08.05.2021
- Для массовых мероприятий летом в Бельгии намерены ввести санитарные пропуска - СМИ
- 11:20 08.05.2021
- Два дня подряд коэффициент распространения коронавируса в РФ держится ниже 1
- 11:10 08.05.2021
- В Восточном Иерусалиме около 200 палестинцев ранены в стычках с полицией
- 10:40 08.05.2021
- В Москве задержаны четыре человека при попытке помешать репетиции парада ко Дню Победы
- 10:30 08.05.2021
- Меркель призвала беспрестанно хранить память о миллионах людей, погибших при нацистах
- 09:50 08.05.2021
- Роман "А зори здесь тихие" самое важное произведение о войне - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать