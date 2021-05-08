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По случаю религиозного праздника президент Туркмении помиловал более тысячи заключенных

13:40 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов помиловал более тысячи заключенных по случаю мусульманского религиозного праздника Лейлят аль-Кадр (Гадыр гиджеси по-туркменски), который в этом году отмечается в ночь с 8 на 9 мая. Об этом говорится в указе, текст которого опубликовало в субботу Государственное информационное агентство Туркмении (ТДХ).

"Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, а также по случаю священной [ночи] Гадыр гиджеси президент Туркменистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании осужденных лиц, освободив помилованных от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде обязанности проживания в определенной местности", - говорится в указе.

ТДХ сообщает, что своим указом президент Туркмении помиловал 1 035 человек, среди которых 982 гражданина Туркмении и 53 иностранных гражданина. "Президент Туркменистана отметил, что по традиции в канун Гадыр гиджеси проводится акция помилования осужденных, искренне раскаявшихся в содеянном и готовых начать новую жизнь", - приводит ТДХ отчет о совещании, состоявшемся под председательством главы государства. "Руководствуясь принципами гуманизма, мы проявляем милосердие к оступившимся людям и освобождаем их от дальнейшего отбывания наказания", - приводит агентство слова президента Туркмении.

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