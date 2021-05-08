Память летчиков Московской авиагруппы особого назначения почтили в Шотландии
13:50 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
К памятнику пилотам, изготовленному в России из шошкинского малинового кварцита и установленному в прошлом году в шотландском Эрроле, венки из красных маков возложили генеральный консул России в Эдинбурге Александр Яковлев и провост (мэр) области Перт и Кинросс Деннис Меллой. В мероприятии, проходившем с соблюдением действующих в стране коронавирусных ограничений, принял участие и отставной генерал Мелвилл Джеймсон, который вместе с писательницей Анной Белорусовой, внучкой летчика Петра Колесникова, был инициатором создания памятника.
"Каждый из советских летчиков, увековеченных в этом поистине народном мемориале в Эрроле, был выдающимся героем Великой Отечественной войны. Их имена навсегда вписаны в славную союзническую историю двух наших стран, - говорится в переданном ТАСС комментарии специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. - Спустя десятилетия им была уготована еще одна "особая миссия" - передать будущим поколениям память о том, что наши народы вместе шли к Великой Победе. И служить напоминанием всем нам, как важно хранить мир, который так тяжело им достался".
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