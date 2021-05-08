В поддержку отмены патентов на вакцины против COVID-12 выступил Папа Франциск
13:44 08.05.2021 Источник: Интерфакс
Папа римский Франциск в субботу высказался в поддержку отмены патентов на вакцины против коронавируса COVID-19, сообщили западные СМИ.
"(Необходим - ИФ) универсальный доступ к вакцине и временная отмена прав интеллектуальной собственности", - цитируют СМИ слова понтифика из видеообращения к участникам концерта Vax Live.
При этом Франциск осудил "вирус индивидуализма" и "национализма", который препятствует распространению вакцин в мире. "Еще один вариант (вируса - ИФ) это когда мы ставим законы рынка или интеллектуальной собственности превыше законов любви и здоровья человечества", - отметил понтифик.
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