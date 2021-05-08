Саммит ЕС решил нанести удар по бедности

13:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит ЕС постановил снизить число европейцев за чертой бедности с 21% сейчас до 3,5% в 2030 году. Об этом говорится в опубликованном в субботу итоговом постановлении неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Порту.

"Мы приветствуем [предложенные Еврокомиссией] целевые показатели по уровню занятости, образованию и снижению бедности", - говорится в заявлении саммита.