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НОВОСТИ

Саммит ЕС решил нанести удар по бедности

13:48 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит ЕС постановил снизить число европейцев за чертой бедности с 21% сейчас до 3,5% в 2030 году. Об этом говорится в опубликованном в субботу итоговом постановлении неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Порту.

"Мы приветствуем [предложенные Еврокомиссией] целевые показатели по уровню занятости, образованию и снижению бедности", - говорится в заявлении саммита.

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