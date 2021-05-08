0
0
156
НОВОСТИ

С Днем Победы Путин поздравил лидеров СНГ и народы Грузии и Украины

14:05 08.05.2021 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравлениях глава Российского государства подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу", - говорится в сообщении.

"Сегодня наш моральный долг - бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками", - отметил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:10 08.05.2021
Премьер Чехии хочет, чтобы страны ЕС выслали к саммиту хотя бы по одному российскому дипломату
0
54
15:00 08.05.2021
Президент Вучич: Международное право давно похоронено...
0
73
14:50 08.05.2021
Брекзит и Россия станут темами саммита лидеров ЕС
0
87
14:30 08.05.2021
Туристы, в том числе из России, пока не спешат ехать на отдых в Болгарию
0
120
14:24 08.05.2021
Состоялась первая репетиция Манижи на сцене «Евровидения-2021» в Роттердаме
0
118
14:15 08.05.2021
BioNTech собирается на время отказаться от защиты патентов на вакцину от COVID-19 - СМИ
0
123
13:50 08.05.2021
Память летчиков Московской авиагруппы особого назначения почтили в Шотландии
0
146
13:48 08.05.2021
Саммит ЕС решил нанести удар по бедности
0
185
13:44 08.05.2021
В поддержку отмены патентов на вакцины против COVID-19 выступил папа Франциск
0
180
13:40 08.05.2021
По случаю религиозного праздника президент Туркмении помиловал более тысячи заключенных
0
159

Возврат к списку