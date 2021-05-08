BioNTech собирается на время отказаться от защиты патентов на вакцину от COVID-19 - СМИ
14:15 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания BioNTech намерена временно отказаться от защиты патентных прав в отношении разработанной ею вместе с американской Pfizer вакцины от ковида. Об этом сообщила в субботу газета "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг" со ссылкой на представителя фирмы.
Согласно информации издания, BioNTech до конца пандемии коронавируса не будет предпринимать каких-либо юридических шагов против возможных "имитаторов".
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