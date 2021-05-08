BioNTech собирается на время отказаться от защиты патентов на вакцину от COVID-19 - СМИ

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания BioNTech намерена временно отказаться от защиты патентных прав в отношении разработанной ею вместе с американской Pfizer вакцины от ковида. Об этом сообщила в субботу газета "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг" со ссылкой на представителя фирмы.

Согласно информации издания, BioNTech до конца пандемии коронавируса не будет предпринимать каких-либо юридических шагов против возможных "имитаторов".