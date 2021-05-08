Состоялась первая репетиция Манижи на сцене «Евровидения-2021» в Роттердаме

14:24 Источник: НГ-Online

Репетиции «Евровидения-2021» стартовали 8 мая в Роттердаме. Российская участница Манижа провела на роттердамской сцене Ahoy Arena репетицию своего конкурсного номера на песню «Русская женщина», с которым через десять дней выступит в первом полуфинале музыкального конкурса под № 3. Второй полуфинал пройдет 20-го и финал - 22 мая.



Пресс-служба Первого канала сообщает о важных составляющих номера – платье, созданном из лоскутков тканей, присланных вместе с посланиями поддержки из разных уголков России, а также подпевающих Маниже на огромном видеоэкране россиянках ( это Чулпан Хаматова, Татьяна Буланова, Нюта Федермессер, Александра Бортич, Ида Галич и др.)Конкурс «Евровидение -2021», в котором примет участие 39 стран, будет транслироваться в прямом эфире Первого канала.



Вера Цветкова

