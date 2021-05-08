Брекзит и Россия станут темами саммита лидеров ЕС

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры ЕС рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit. Об этом сообщил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам неформального саммита ЕС в Порту (Португалия), его выступление транслировала пресс-служба Евросовета.

"Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернемся на саммите 25 мая. Это Россия и Brexit", - сказал Макрон.