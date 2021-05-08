Премьер Чехии хочет, чтобы страны ЕС выслали к саммиту хотя бы по одному российскому дипломату

15:10 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обращался с призывом к лидерам стран ЕС выслать из их стран минимум по одному дипломату РФ в знак солидарности с Прагой на фоне обострения ее отношений с Москвой, сообщило в субботу чешское радио.

"Перед неформальным саммитом ЕС в Порту в субботу, чешский премьер-министр Андрей Бабиш просил других лидеров ЕС рассмотреть вариант с высылкой как минимум одного российского дипломата - из солидарности с Чешской Республикой по делу о (взрыве - ИФ) в Врбетице", - отмечает радио.