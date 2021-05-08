ЕС собирается отказаться от уровня ВВП, как от главного критерия благополучия
16:57 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит Евросоюза выразил намерение отказаться от расчета благополучия государств мира лишь на основании объема ВВП и его роста, а учитывать при этом набор из 14 экологических и социальных критериев. Об этом говорится в итоговой декларации завершившегося в субботу неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Порту (Португалия).
"Мы приветствуем, что европейские социальные партнеры (имеются в виду организации профсоюзов и работодателей - прим. ТАСС) выступили с совместным предложением альтернативного набора критериев для измерения экономического, социального и экологического прогресса, которые дополнят ВВП в качестве меры измерения инклюзивного и устойчивого роста", - говорится в заявлении саммита. Речь идет об инициативе, выдвинутой Европейской конфедерацией профсоюзов (ЕКП), которая была согласована в пятницу с ассоциациями европейского бизнеса и одобрена институтами Евросоюза.
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