Меркель выступила против отмены патентных прав на вакцины от COVID-19

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановка действия патентных прав на вакцины не является решением проблемы снабжения препаратами от коронавируса, но может повлиять на их качество. Об этом заявила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, в котором она принимала участие в режиме онлайн.

"Центральную роль [на переговорах] играла тема патентов. Я здесь ясно дала понять, что не считаю отмену действия патентов решением для того, чтобы снабдить больше людей вакциной", - сказала она. "Но я думаю, что мы нуждаемся в креативности и инновационном потенциале компаний, и к этому относится охрана патентных прав", - добавила Меркель.