Меркель выступила против отмены патентных прав на вакцины от COVID-19
17:10 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приостановка действия патентных прав на вакцины не является решением проблемы снабжения препаратами от коронавируса, но может повлиять на их качество. Об этом заявила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, в котором она принимала участие в режиме онлайн.
"Центральную роль [на переговорах] играла тема патентов. Я здесь ясно дала понять, что не считаю отмену действия патентов решением для того, чтобы снабдить больше людей вакциной", - сказала она. "Но я думаю, что мы нуждаемся в креативности и инновационном потенциале компаний, и к этому относится охрана патентных прав", - добавила Меркель.
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