На неформальной встрече лидеры ЕС снова обсуждали "ковидные паспорта"

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран ЕС намерены "поэтапно упростить" трансграничные поездки летом благодаря введению сертификатов о вакцинации от ковида. Об этом заявил в субботу глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Порту по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза и саммита ЕС - Индия.

"У нас были дебаты относительно наших амбиций по цифровым сертификатам. К следующему саммиту, который пройдет 25 мая, мы хотим вернуться к этой теме, чтобы преодолеть сложности для поэтапного возвращения к свободному передвижению летом", - сказал он.