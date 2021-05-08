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Меркель: Германии, как кажется, удалось остановить третью волну пандемии COVID-19

17:40 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третья волна коронавируса в Германии, по всей видимости, остановлена, и теперь в стране возможны постепенные послабления карантинных ограничений. Об этом заявила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, в котором она приняла участие в режиме онлайн.

"Мы видим, что в Германии, как кажется, удалось остановить третью волну", - сказала она. "Теперь в Германии будет постепенно большее возможно - там, где число заражений падает", - сказала канцлер. "Стоит надеяться, что то же будет происходить в Европе", - добавила Меркель.

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