Андрей Воробьёв: «Сегодня самый главный наш праздник»

14:44

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поделился впечатлениями о Параде, посвященном 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За торжественной церемонией он наблюдал вместе со своими детьми и делегацией подмосковных ветеранов.

«Волнительное, торжественное настроение сегодня. Это самый наш главный праздник, – сказал Андрей Воробьёв. – Вспоминаешь, что пережили наши предки. Как они героически прошли невыносимо тяжёлые времена. Фильмы и программы рассказывают нам, а самое главное, нашим детям, что это была за война и какой ценой досталась эта священная Победа. Поэтому я здесь со своими детьми. Очень важно, что сегодня на главную площадь страны приехали ветераны войны из разных уголков Подмосковья. А мы, по окончанию Парада, поедем поздравлять других наших ветеранов. Вы знаете, что в Московской области очень много мест воинской славы, где развернулось контрнаступление в декабре 41-го. И мы сегодня постараемся отдать дань уважения всем нашим героям».