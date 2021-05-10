В ночь на 11 мая в Москве может похолодать до +3С

09:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшая облачность, без осадков и до 18 градусов тепла ожидаются в столице в понедельник, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в городе температура воздуха составит 16-18 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер северный, северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.