В ночь на 11 мая в Москве может похолодать до +3С
09:41 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Небольшая облачность, без осадков и до 18 градусов тепла ожидаются в столице в понедельник, сообщает Гидрометцентр России.
Днем в городе температура воздуха составит 16-18 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер северный, северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.
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