Глава МИД Словакии: Мы должны остановить негативную спираль развития отношений с Россией

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Россией. Об этом заявил в понедельник министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в преддверии саммита Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией", - сказал он.