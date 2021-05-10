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НОВОСТИ

Еврейские активисты пытаются штурмовать Храмовую гору в Иерусалиме

12:47 10.05.2021 Источник: NEWSru.co.il

Еврейские активисты пытаются прорваться на территорию Храмовой горы в Иерусалиме через Магрибские ворота. Об этом сообщает "Аруц 7". Их сдерживает стянутая на место полиция.

Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай принял решение закрыть доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима.

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