Еврейские активисты пытаются штурмовать Храмовую гору в Иерусалиме
12:47 10.05.2021 Источник: NEWSru.co.il
Еврейские активисты пытаются прорваться на территорию Храмовой горы в Иерусалиме через Магрибские ворота. Об этом сообщает "Аруц 7". Их сдерживает стянутая на место полиция.
Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай принял решение закрыть доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима.
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