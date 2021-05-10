Нашелся пропавший министр здравоохранения Омской области
12:00 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пропавший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, поиски которого велись три дня, найден живым. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.
"Мураховский найден. Он сам вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово, где пропал", - сказал собеседник агентства.
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