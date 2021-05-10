Нашелся пропавший министр здравоохранения Омской области

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пропавший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, поиски которого велись три дня, найден живым. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"Мураховский найден. Он сам вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово, где пропал", - сказал собеседник агентства.