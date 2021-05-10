"Таймс" рассказала, как британские власти собираются удержать Шотландию от ухода
12:40 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Бориса Джонсона готовится направить многомиллиардные средства на поддержку крупных инфраструктурных проектов в Шотландии, чтобы не допустить отделения региона от Великобритании. Об этом в понедельник сообщила газета "Таймс" со ссылкой на источники.
Отмечается, что британские власти в настоящий момент в частности обсуждают возможность инвестиций в транспортные проекты на территории Шотландии и Национальную службу здравоохранения. При этом кабмин Джонсона, по сведениям издания, намерен напрямую направлять средства из бюджета конкретным муниципалитетам в Шотландии в обход местного правительства. Кроме того, в рамках мер поддержки бизнеса Лондон может наделить порты Абердина и Инвернесса особым статусом, который подразумевает льготные налоговые условия.
Как подчеркнула газета, тем самым правительство Соединенного Королевства хочет "не на словах, а на деле" продемонстрировать жителем Шотландии преимущества сосуществования в одном государстве.
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