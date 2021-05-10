"Таймс" рассказала, как британские власти собираются удержать Шотландию от ухода

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Бориса Джонсона готовится направить многомиллиардные средства на поддержку крупных инфраструктурных проектов в Шотландии, чтобы не допустить отделения региона от Великобритании. Об этом в понедельник сообщила газета "Таймс" со ссылкой на источники.

Отмечается, что британские власти в настоящий момент в частности обсуждают возможность инвестиций в транспортные проекты на территории Шотландии и Национальную службу здравоохранения. При этом кабмин Джонсона, по сведениям издания, намерен напрямую направлять средства из бюджета конкретным муниципалитетам в Шотландии в обход местного правительства. Кроме того, в рамках мер поддержки бизнеса Лондон может наделить порты Абердина и Инвернесса особым статусом, который подразумевает льготные налоговые условия.

Как подчеркнула газета, тем самым правительство Соединенного Королевства хочет "не на словах, а на деле" продемонстрировать жителем Шотландии преимущества сосуществования в одном государстве.