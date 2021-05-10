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НОВОСТИ

Проект первой военной концепции ЕС может появиться к ноябрю

13:00 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю в ноябре текущего года представить проект первой европейской военной концепции под названием "Стратегический компас ЕС". Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе.

"В соответствии со стратегической повесткой на 2019-2024 годы Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и увеличить свой потенциал действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности, - отмечается в нем. - Поэтому Совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года".

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