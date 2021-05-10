0
0
145
НОВОСТИ

Ситуация на Храмовой горе в Иерусалиме находится под контролем полиции

13:24 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима нормализовалась после утренних столкновений, в которых пострадали девять израильских полицейских. Об этом сообщил в понедельник корр. ТАСС по телефону официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Сейчас ситуация нормализовалась после того, как в утренние часы в определенный момент молодые арабские люди стали забрасывать камнями ворота Муграби Старого города рядом со Стеной Плача. Было принято решение генеральным инспектором полиции ввести полицейские силы на Храмовую гору и навести там порядок. Это было сделано, для чего были применены спецсредства. В результате этих событий 9 полицейских были ранены, один из них госпитализирован", - сказал Зингерман. "Хотя сейчас, на данный момент на месте порядок, нормальная ситуация, было принято решение генеральным инспектором временно прекратить посещение евреями Храмовой горы", - добавил он.

"Полицейские находятся рядом, продолжают патрулировать район и отслеживать ситуацию", - продолжил Зинерман, отметив, что в Старом городе "работает полиция Иерусалима, нет значительных дополнительных сил". "На месте (у Храмовой горы - прим. ТАСС) находятся сотни полицейских", - добавил он.

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, по меньшей мере 215 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме в понедельник, госпитализированы 154 из них.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 10.05.2021
Проект первой военной концепции ЕС может появиться к ноябрю
0
153
12:47 10.05.2021
Еврейские активисты пытаются штурмовать Храмовую гору в Иерусалиме
0
185
12:40 10.05.2021
"Таймс" рассказала, как британские власти собираются удержать Шотландию от ухода
0
155
12:00 10.05.2021
Нашелся пропавший министр здравоохранения Омской области
0
187
11:00 10.05.2021
Глава МИД Словакии: Мы должны остановить негативную спираль развития отношений с Россией
0
312
10:40 10.05.2021
Боррель заявил, что отношения ЕС и США улучшаются, а с Россией - нет
0
335
10:20 10.05.2021
Анонимное письмо якобы от военных о "тлеющей гражданской войне" опубликовал французский еженедельник
0
414
10:05 10.05.2021
Более половины опрошенных жителей Японии хотят, чтобы Олимпиаду отменили или отложили
0
331
10:00 10.05.2021
Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 10 мая, 2021
0
363
09:50 10.05.2021
Глава МОК не сможет попасть в Японию, как планировалось, в мае из-за ситуации с COVID-19
0
307

Возврат к списку