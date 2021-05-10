Ситуация на Храмовой горе в Иерусалиме находится под контролем полиции
13:24 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима нормализовалась после утренних столкновений, в которых пострадали девять израильских полицейских. Об этом сообщил в понедельник корр. ТАСС по телефону официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.
"Сейчас ситуация нормализовалась после того, как в утренние часы в определенный момент молодые арабские люди стали забрасывать камнями ворота Муграби Старого города рядом со Стеной Плача. Было принято решение генеральным инспектором полиции ввести полицейские силы на Храмовую гору и навести там порядок. Это было сделано, для чего были применены спецсредства. В результате этих событий 9 полицейских были ранены, один из них госпитализирован", - сказал Зингерман. "Хотя сейчас, на данный момент на месте порядок, нормальная ситуация, было принято решение генеральным инспектором временно прекратить посещение евреями Храмовой горы", - добавил он.
"Полицейские находятся рядом, продолжают патрулировать район и отслеживать ситуацию", - продолжил Зинерман, отметив, что в Старом городе "работает полиция Иерусалима, нет значительных дополнительных сил". "На месте (у Храмовой горы - прим. ТАСС) находятся сотни полицейских", - добавил он.
По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, по меньшей мере 215 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме в понедельник, госпитализированы 154 из них.
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