Ситуация с COVID-19 в стране является стабильной - Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация с распространением коронавируса в России остается стабильной. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

"Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, "на полке лежит", то есть не поднимается, сейчас держится на том уровне, на котором сложилось в предыдущее время", - сказал Путин.