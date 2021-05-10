Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к COVID-19 после прививки

15:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки.

"Как раз 9 [мая] взяли анализы [на антитела], и результат позитивный", - сообщил журналистам глава государства в понедельник. По его словам, "сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности". "Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший", - отметил Путин.

"Нам нужно продолжать активно тестироваться и вакцинироваться", - сказал глава государства.

