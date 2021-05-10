Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к COVID-19 после прививки
15:36 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки.
"Как раз 9 [мая] взяли анализы [на антитела], и результат позитивный", - сообщил журналистам глава государства в понедельник. По его словам, "сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности". "Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший", - отметил Путин.
"Нам нужно продолжать активно тестироваться и вакцинироваться", - сказал глава государства.
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