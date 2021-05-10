На границу с сектором Газа Израиль направил дополнительные войска

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля направляет дополнительные боевые подразделения в район границы с сектором Газа из-за обострения ситуации в области безопасности. Об этом сообщили корр. ТАСС в понедельник в армейской пресс-службе.

"В соответствии с оценкой ситуации в [командовании] армии было решено усилить дивизию [на границе с сектором] Газа дополнительными боевыми подразделениями", - сообщила собеседница агентства в ответ на соответствующий запрос ТАСС.