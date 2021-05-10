Гинцбург: У Путина хорошая иммунная система, хорошо реагирует

17:00 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин, судя по озвученным им результатам тестирования, имеет после вакцинации очень высокий уровень защиты от коронавируса COVID-19, заявил в понедельник "Интерфаксу" гендиректор центра им.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Коэффициент 15 это действительно хорошо. Это примерно 10-12-тикратная надежность: он защищен от дозы вируса, которая в 10 раз превышает ту, которая обычно бывает у зараженных людей. Владимир Владимирович защищен очень хорошо. Также это говорит о том, что у президента хорошая иммунная система, хорошо реагирует", - сказал Гинцбург.

По его словам, сыворотку крови с таким коэффициентом позитивности "можно развести в 10 раз, и она все равно будет нейтрализовать максимальное количество вируса, которое образуется в определенном объеме у больного человека".

"Все значения выше 9-10 - очень хорошие, а начиная с 11-12 - это уровень, который полностью гарантирует в любой ситуации защиту человека от COVID-19", - сказал Гинцбург.