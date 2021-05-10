Путин планирует очно принять участие в ПМЭФ - Песков

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Планируется очно", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.