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Путин планирует очно принять участие в ПМЭФ - Песков

17:20 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Планируется очно", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

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