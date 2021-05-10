Алиев: Если кто-то считает, что карабахский конфликт не урегулирован, то это его проблемы
18:40 10.05.2021 Источник: Интерфакс
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что карабахский конфликт урегулирован.
"Я неоднократно после войны говорил и сейчас хочу повторить, что карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан решил этот вопрос самостоятельно, и на поле боя и на за столом переговоров", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.
По его словам, на территории Азербайджана нет территориальной единицы как Нагорный Карабах.
"Конфликт решен и считаю, что нет необходимости возвращаться к этому вопросу. Если кто-то считает, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, то это его проблемы", - отметил он.
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