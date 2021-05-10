Уровень заражения и смертности от COVID-19 в мире вышло на "очень высокое плато" - ВОЗ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость и смертность от заболевания COVID-19 вышла на плато на "неприемлемо высоком уровне": за минувшую неделю заразились более 5,4 млн человек и почти 90 тыс. умерли. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей, - отметил он. - Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тыс. умерших".