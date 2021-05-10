Боррель: Мы готовим новый блок санкций против Белоруссии

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз надеется принять в ближайшие недели четвертый пакет санкций против Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", - сказал Боррель.