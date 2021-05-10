В Белом Доме считают, что атаку на трубопровод совершили уголовники из DarkSide, а не какая-то страна

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США считает в настоящее время, что кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершили уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide, а не какое-то государство. Об этом сообщила в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

"В настоящее время мы считаем, что DarkSide - это уголовное действующее лицо. Но наше разведывательное сообщество, разумеется, изучает этот вопрос [дополнительно]", - сказала представитель Белого дома.