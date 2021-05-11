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НОВОСТИ

Население Китая выросло на 72 млн за 10 лет

11:00 11.05.2021 Источник: Газета.Ru

Население Китая достигло 1 млрд 411 млн 780 тыс. человек. В результате численность жителей увеличилась на 72 млн или 5,38%, если сравнивать с 2010 годом, уточняется на сайте Государственного статистического управления Китайской Народной Республики (КНР).

В стране прошла седьмая всекитайская перепись населения.

Согласно статистическим данным, за указанный период в среднем численность населения росла на 0,53% в год. При этом в период с 2000 по 2010 год средний годовой рост был больше и достигал 0,57%.

Из переписи следует, что в Китае живет 723 млн 339 тыс. 956 мужчин и 688 млн 438 тыс. 768 женщин (51,24% и 48,76% соответственно).

Численность трудоспособного населения Китая в возрасте от 16 до 59 лет составляет 880 млн человек.

Средний возраст китайского населения сейчас составляет 38,8 года.

По численности населения Китай остается на 1-м месте среди всех стран мира. От него немного отстает Индия (свыше 1,389 млрд человек). На третьей позиции расположились Соединенные Штаты (более 331 млн человек).  Газета.Ru

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