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НОВОСТИ

В России могут вырасти штрафы за безбилетный проезд

11:20 11.05.2021 Источник: Известия

В России может вырасти штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте, заявили «Известиям» в Госдуме. Согласно нормам КоАПа, сегодня он составляет 100 рублей, однако уже в мае парламент рассмотрит законопроект, который отменяет это наказание. Полномочия по его установлению Минтранс планирует окончательно передать регионам. В профильном комитете нижней палаты инициативу уже поддержали, но во фракциях отнеслись к ней с осторожностью. По мнению депутатов, субъекты будут устанавливать чрезмерно высокие штрафы, и эксперты эти опасения разделяют.

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