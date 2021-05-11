Девять человек погибли при стрельбе в школе в Казани, один из нападавших задержан

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека, один из которых подросток, во вторник утром устроили стрельбу в школе на улице Джаудата Файзи в Казани, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По последним данным, погибли девять человек, больше десяти пострадали.

Огонь в гимназии № 175 открыли два человека. По имеющимся данным, один из них - 17-летний подросток - уже задержан, другой может оставаться в здании и удерживать несколько заложников.

Источники ТАСС сообщили о девяти погибших, включая учителя, и десяти пострадавших. Врачи сообщили о госпитализации 12 детей и одного взрослого.

Учащаяся одного из старших классов этой школы, ставшая очевидцем происшествия, рассказала ТАСС, что при нападении на гимназию сначала прогремел взрыв, после чего началась стрельба. Другая собеседница ТАСС сообщила, что несколько детей, спасаясь от злоумышленников, выпрыгнули из окна третьего этажа.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. К зданию школы выехал прокурор Татарстана Илдус Нафиков.



На место происшествия направились бригада скорой и медики республиканского центра медицины катастроф. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, глава ведомства Марат Садыков находится возле гимназии.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лидия Галимова сообщила, что на место произошедшего направился глава региона Рустам Минниханов.

Во всех учебных заведениях Казани усилены меры безопасности. Мэрия, в частности, сообщила, что вход в школы ограничен.

Стрельба в Казани стала первым подобным случаем в России с ноября 2019 года, когда студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства открыл огонь в здании учебного заведения из охотничьего ружья. Тогда погиб один человек, еще трое пострадали, нападавший покончил с собой.

