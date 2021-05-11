В России выявили 8 115 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 115. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 896 842, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 009. Всего уже выздоровели 4 509 915 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 329 против 321 днем ранее. Всего от инфекции умерли 113 976 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,33%, следует из данных штаба.