У задержанного 19-летнего стрелявшего в казанской школе пособников не было - Минниханов
12:00 11.05.2021 Источник: Интерфакс
Открывший стрельбу в казанской школе был один, он задержан, заявил журналистам глава республики Татарстан Рустам Минниханов.
"Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Минниханов добавил, что уже ведутся следственные действия.
"Все, что необходимо - будет (предоставлено). Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", - отметил он.
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