У задержанного 19-летнего стрелявшего в казанской школе пособников не было - Минниханов

12:00 Источник: Интерфакс

Открывший стрельбу в казанской школе был один, он задержан, заявил журналистам глава республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Минниханов добавил, что уже ведутся следственные действия.

"Все, что необходимо - будет (предоставлено). Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", - отметил он.