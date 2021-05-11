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У задержанного 19-летнего стрелявшего в казанской школе пособников не было - Минниханов

12:00 11.05.2021 Источник: Интерфакс

Открывший стрельбу в казанской школе был один, он задержан, заявил журналистам глава республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Минниханов добавил, что уже ведутся следственные действия.

"Все, что необходимо - будет (предоставлено). Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", - отметил он.

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