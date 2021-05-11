Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия после ЧП в Казани
12:20 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин после ЧП в школе в Казани поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Отдельное поручение [президентом РФ] было дано [главе Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший", - сказал представитель Кремля.
"Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", - уточнил Песков.
НОВОСТИ
- 13:20 11.05.2021
- Электричество для промышленности существенно подорожает - СМИ
- 13:05 11.05.2021
- Публичная активность Путина будет нарастать, но все предосторожности сохранятся - Песков
- 13:00 11.05.2021
- Россия может вскоре получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения - Лавров
- 12:32 11.05.2021
- В кабмин направлены поправки о штрафах до 30 тыс. руб. за выброшенных питомцев
- 12:05 11.05.2021
- Скандал вокруг премии «Золотой глобус» набирает обороты
- 12:00 11.05.2021
- У задержанного 19-летнего стрелявшего в казанской школе пособников не было - Минниханов
- 11:32 11.05.2021
- В России выявили 8 115 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 11.05.2021
- В России могут вырасти штрафы за безбилетный проезд
- 11:05 11.05.2021
- Девять человек погибли при стрельбе в школе в Казани, один из нападавших задержан
- 11:00 11.05.2021
- Население Китая выросло на 72 млн за 10 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать