Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия после ЧП в Казани

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин после ЧП в школе в Казани поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отдельное поручение [президентом РФ] было дано [главе Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший", - сказал представитель Кремля.

"Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", - уточнил Песков.