Россия может вскоре получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения - Лавров
13:00 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о наделении РФ статусом наблюдателя в Движении неприсоединения практически готово и вскоре будет принято. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Россия обратилась в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения за статусом наблюдателя, такое решение практически готово. При ближайшей возможности оно будет принято. И мы искренне признательны нашим азербайджанским друзьям за такую поддержку", - указал российский министр.
Лавров подчеркнул, что азербайджанская сторона поддерживает все ключевые проекты резолюций, которые Россия продвигает на площадке Генеральной Ассамблеи ООН. "Мы в свою очередь всегда внимательно относимся к тем инициативам, которые проявляет Баку. Условились углублять координацию во всех многосторонних структурах: это и ООН, и СНГ, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Совет Европы, Организация Черноморского экономического сотрудничества", - заключил глава МИД РФ
Международная организация Движение неприсоединения объединяет страны, чей внешнеполитический курс основан на отказе от участия в военно-политических блоках и мирном сосуществовании народов на принципах независимости и равноправия. Членами движения являются 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. В 1970 году был учрежден статус гостя, дающий право участия во всех встречах и мероприятиях Движения неприсоединения открытого характера. Россия получила данный статус в 1995 году.
22 октября 2020 года замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия намерена получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения.
НОВОСТИ
- 13:20 11.05.2021
- Электричество для промышленности существенно подорожает - СМИ
- 13:05 11.05.2021
- Публичная активность Путина будет нарастать, но все предосторожности сохранятся - Песков
- 12:32 11.05.2021
- В кабмин направлены поправки о штрафах до 30 тыс. руб. за выброшенных питомцев
- 12:20 11.05.2021
- Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия после ЧП в Казани
- 12:05 11.05.2021
- Скандал вокруг премии «Золотой глобус» набирает обороты
- 12:00 11.05.2021
- У задержанного 19-летнего стрелявшего в казанской школе пособников не было - Минниханов
- 11:32 11.05.2021
- В России выявили 8 115 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 11.05.2021
- В России могут вырасти штрафы за безбилетный проезд
- 11:05 11.05.2021
- Девять человек погибли при стрельбе в школе в Казани, один из нападавших задержан
- 11:00 11.05.2021
- Население Китая выросло на 72 млн за 10 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать