Россия может вскоре получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения - Лавров

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о наделении РФ статусом наблюдателя в Движении неприсоединения практически готово и вскоре будет принято. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Россия обратилась в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения за статусом наблюдателя, такое решение практически готово. При ближайшей возможности оно будет принято. И мы искренне признательны нашим азербайджанским друзьям за такую поддержку", - указал российский министр.

Лавров подчеркнул, что азербайджанская сторона поддерживает все ключевые проекты резолюций, которые Россия продвигает на площадке Генеральной Ассамблеи ООН. "Мы в свою очередь всегда внимательно относимся к тем инициативам, которые проявляет Баку. Условились углублять координацию во всех многосторонних структурах: это и ООН, и СНГ, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Совет Европы, Организация Черноморского экономического сотрудничества", - заключил глава МИД РФ

Международная организация Движение неприсоединения объединяет страны, чей внешнеполитический курс основан на отказе от участия в военно-политических блоках и мирном сосуществовании народов на принципах независимости и равноправия. Членами движения являются 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. В 1970 году был учрежден статус гостя, дающий право участия во всех встречах и мероприятиях Движения неприсоединения открытого характера. Россия получила данный статус в 1995 году.

22 октября 2020 года замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия намерена получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения.