Израиль подтягивает к границе с Газой дополнительную артиллерию - СМИ
13:32 11.05.2021 Источник: Интерфакс
Армия обороны Израиля во вторник направила к границе с сектором Газа дополнительные артиллерийские батареи, сообщает Times of Israel.
"Размещение этих пушек и ракетных пусковых установок, видимо, указывает на то, что военные готовятся к вероятному более масштабному конфликту в анклаве", - пишет газета.
Ранее представитель армии обороны Израиля Хидай Зильберман в эфире армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ" не исключил возможности проведения наземной операции в секторе Газа.
"Военные не исключают ничего", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Он добавил, что тем, кому следует, уже разосланы предупреждения, что, по мнению израильских журналистов, вероятно, указывает на то, что армия обороны Израиля призывает резервистов.
Ранее сообщалось, что израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС.
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