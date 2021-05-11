Более 90% коралловых рифов погибнут к 2050 году, если выбросы парниковых газов увеличатся
14:32 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 94% коралловых рифов мира погибнут к 2050 году, если общемировые объемы выбросов парниковых газов увеличатся даже незначительно. К такому выводу пришли ученые из австралийского университета имени Джеймса Кука (JCU), опубликовавшие во вторник отчет о своем исследовании негативного влияния глобального потепления на экосистемы коралловых рифов.
Данные, использованные учеными в работе, были получены на основе изучения 233 рифов в 183 рифовых систем мира. Исследователи отмечают, что 49% из них находились в Атлантическом океане, 39% - в Индийском океане и еще 11% - в Тихом океане. Прогнозы, сделанные ими с учетом низких, средних и высоких объемов выбросов, показали, что даже существенное снижение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли не позволит рифам быстро восстановиться и продолжить рост. "Даже если воздействие парниковых газов в следующие годы будет низким, рифы не будут расти с прежней скоростью, но если [объемы выбросов] увеличатся, то <...> 94% рифов будут разрушены уже к 2050 году", - рассказал океанолог из университета Виктории в Веллингтоне Кристофер Корнуэлл, работавший в команде своих австралийских коллег.
По мнению ученых, у человечества осталось "очень небольшое временное окно" для того, чтобы спасти рифовые системы, снизив общемировые объемы выбросов парниковых газов. Они отмечают, что из-за повышенного содержания углекислого газа воды мирового океана становятся более теплыми, а уровень их кислотности меняется, что замедляет рост и восстановление коралловых рифов. Если процесс окисления океана не остановить немедленно, спасти рифы будет практически нельзя, считают ученые.
Исследование австралийских ученых содержит также три неутешительных прогноза развития ситуации с учетом снижения, сохранения или увеличения объемов выбросов парниковых газов. "Все рифы в мире будут постепенно разрушаться и почти полностью исчезнут к концу века, если [выбросы останутся на прежнем уровне или будут снижены незначительно]. Этот процесс, очевидно, будет иметь весьма серьезные последствия и для рифовых островов, и для прибрежных экосистем, и для людей, живущих в непосредственной близости от коралловых рифов", - сказал океанолог JCU, профессор Скотт Смитерс.
Группа исследователей призвала мировое сообщество предпринять немедленные и очень решительные усилия для спасения рифов, являющихся уникальными экосистемами, объединяющими сотни животных, растений и микроорганизмов.
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