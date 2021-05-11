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В Британии примут законы против враждебной деятельности иностранных государств - королева

14:12 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консервативное правительство Великобритании примет законы, направленные на борьбу с недружественной деятельностью иностранных государств. Об этом заявила во вторник королева Великобритании Елизавета II, выступая с тронной речью на открытии новой сессии парламента страны.

"Будут приняты законы, позволяющие бороться с враждебной деятельностью иностранных государств. Мои министры воплотят в жизнь рекомендации из Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики", - заявила Ее Величество, излагая программу кабмина на ближайший год.

В обзоре, который был представлен в марте, Россия и Китай были названы главными угрозами безопасности королевства.

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