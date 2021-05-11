Радикалы из Газы выпустили не менее 40 ракет по Ашкелону и Ашдоду в Израиле

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник в несколько залпов десятки ракет по крупным израильским городам Ашкелон и Ашдод. Об этом сообщает газета "Таймс оф Исраэл".

По подсчетам издания, за последние минуты в сторону этих городов из Газы полетели не менее 40 ракет, существенное количество из которых было перехвачено. Газета указывает, что информации о пострадавших в результате этой атаки на данный момент не поступало.